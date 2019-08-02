Один из крупнейших крымских судостроительных заводов «Залив», захваченный оккупантами во время аннексии полуострова Россией, ведет переговоры с греческими партнерами о ремонте и строительстве танкеров.

Об этом российскому ТАСС генеральный директор предприятия Игорь Обрубов, пишет Севастопольская газета.

«Нам поступило предложение греческих заказчиков на проведение ряда работ, прежде всего, по судоремонту, по судам крупного водоизмещения типа «Афрамакс» (в основном нефтеналивные танкеры с дедвейтом от 80 тыс. до 120 тыс. тонн – прим. ТАСС). <...> Мы готовы сегодня предоставить услуги крупнотоннажного судостроения. Идет формирование параметров и предложений», — сказал он.

Завод, по его словам, участвует в нескольких конкурсах на заказы от российских судовладельцев. «До конца года мы будем иметь [контракт на] одно серьезное судно с большим водоизмещением. А на следующий год предусмотрено в программе еще два объекта», — сказал руководитель завода.

Обрубов отметил, что «Залив» по-прежнему будет специализироваться на производстве крупнотоннажных судов, но готов выступать партнером крымского завода «Море» по проекту сборки пассажирских теплоходов «Комета».

Сейчас производственный потенциал завода используется на треть. В 2020 году на предприятии планируется модернизация, в 2019 году на заводе стартовал пилотный проект по повышению производительности труда в рамках профильного нацпроекта.

В июне на заседании Морской коллегии в оккупированном Севастополе вице- премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что судовладельцы не подали предложений по загрузке судостроительных предприятий Крыма на период после 2022 года. Для поиска контрактов предлагалось принять специальные меры.

Судостроительный завод «Залив» — одно из крупнейших промышленных предприятий оккупированного Крыма, работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают в себя сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов длиной до 340 метров различного класса и назначения. По данным предприятия, мощности действующих цехов позволяют перерабатывать порядка 25 тысяч тонн металла в год.

Издане также сообщает, что сейчас завод выполняет сразу несколько заказов для стран Азии и Африки.