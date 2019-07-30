Кримськотатарська журналістка має намір оскаржити в ЄСПЛ відкриту проти неї в Криму справу

14:00 05.08.2019   Крым

Журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини порушення проти неї кримінальної справи в анексованому Криму. 

Про це вона повідомила в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Звичайно ж, цією справою буде займатися Еміль Курбедінов (адвокат Гульсум Халілової – ред.), ми будемо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини», – сказала журналістка.

Вона наголосила, що вважає кримінальну справу політично мотивованою.

«Треба ж оголосити, що кримські татари беруть участь в якихось бандформуваннях, треба ж сфальсифікувати більше кримінальних справ щодо корінного народу Криму, який проявляє свою громадянську проукраїнську позицію. Я не вступала ні в які батальйони, я працювала польовим журналістом», – додала Халілова.

1 серпня стало відомо, що «кримське управління» ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти журналістки кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілової за статтею 208 Кримінального кодексу Росії ( «Участь в збройному формуванні на території іноземної держави»).

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Халілової Еміль Курбедінов, російські слідчі звинувачують її в тому, що вона нібито вступила до батальйону Номана Челебіджихана 2016 року. Дослідча перевірка за справою тривала близько року.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд анексованого Сімферополя 12 липня постановив заочно заарештувати Халілову на два місяці.

Як повідомлось, сама журналістка дізналася про справу проти себе з соцмереж.

Українська прокуратура Автономної республіки Крим відкрила провадження через порушення кримінальної справи в Криму проти ведучої кримськотатарського каналу ATR Гульсум Халілової та її заочного арешту.

Гульсум Халілова – ведуча кримськотатарського телеканалу ATR. Вона виїхала з анексованого Криму на материкову частину України чотири роки тому.

Фото з сайту Радіо Свобода



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