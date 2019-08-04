В анексованому Криму, в Армянську, де влітку 2018 року сталась масштабна екологічна катастрофа, місцеві жителі скаржаться на симптоми, схожі на ті, які були рік тому.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті КРИМський бандерівець, пише Апостроф.

"Крим. Жителі отруєного окупантами Армянська знову повідомляють про проблеми зі здоров'ям. Лікарі виписують ліки, але вони не допомагають", - йдеться в повідомленні.



Ситуація, скоріш за все, настільки серйозна, що деякі медики радять вивозити дітей, оскільки проблеми зі здоров'ям йдуть, коли люди виїжджають з міста.

Нагадаємо, екологічна катастрофа в місті Армянськ через аварію на заводі "Кримський титан" сталася в серпні 2018 року. У мережі опублікували безліч фотографій з наслідкамивикиду невідомої хімічної речовини в повітря.