"Звезда" и работающая в оккупированном Крыму "Пелла" и заключили мировое соглашение по иску о поставке дизелей
|13:20 05.08.2019
|Крым
Ленинградский судостроительный завод "Пелла", работающий в оккупированном Крыму, и ПАО "Звезда" заключили мировое соглашение по иску, связанному с поставками высокооборотных дизельных двигателей для малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт".
Новую информацию об иске в картотеке арбитражных дел обнаружило издание РБК, передает Sudostroenie.info.
В рамках судебного спора, начавшегося летом 2018 года, судоверфь пыталась взыскать с производителя энергоустановок 513 млн рублей за задержки в поставках двигателей. Впрочем, заключенное мировое соглашение содержит ряд условий, которые должны быть выполнены до 1 сентября, добавляет издание.
Напомним, в настоящее время заказчик в лице Минобороны России получил только один корабль проекта 22800 – МРК "Мытищи". Сдача первого серийного корабля "Советск" ожидается в ближайшее время. Помимо этого, у достроечной набережной завода "Пелла" находятся второй и третий серийные "Каракурты".
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