Ленинградский судостроительный завод "Пелла", работающий в оккупированном Крыму, и ПАО "Звезда" заключили мировое соглашение по иску, связанному с поставками высокооборотных дизельных двигателей для малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт".

Новую информацию об иске в картотеке арбитражных дел обнаружило издание РБК, передает Sudostroenie.info.

В рамках судебного спора, начавшегося летом 2018 года, судоверфь пыталась взыскать с производителя энергоустановок 513 млн рублей за задержки в поставках двигателей. Впрочем, заключенное мировое соглашение содержит ряд условий, которые должны быть выполнены до 1 сентября, добавляет издание.

Напомним, в настоящее время заказчик в лице Минобороны России получил только один корабль проекта 22800 – МРК "Мытищи". Сдача первого серийного корабля "Советск" ожидается в ближайшее время. Помимо этого, у достроечной набережной завода "Пелла" находятся второй и третий серийные "Каракурты".