"Управление федеральной службы государственной статистики" по оккупированным Крыму и Севастополю опубликовало данные оценки численности постоянного населения Севастополя.

Цифры приведены по состоянию на начало 2019 года, пишут Примечания.

«Севастополь – город федерального значения. Все население – 443 212 человек, в том числе: городское – 412 563 человек, сельское – 30 649 человек», – приводит издание данные Крымстата.

Самым густонаселенным районом оккупированного города остается Гагаринский. Там проживает почти 156 тысяч человек. Следом идет Ленинский – 117 тысяч человек. Нахимовский муниципальный округ – 101 тысяча человек.

В городской части Балаклавы проживают почти 23 тысячи человек.

Ранее Крымстат сообщал, что с января по май текущего года прирост населения Севастополя за счет мигрантов составил 3 тысячи человек.

По данным городского "департамента здравоохранения", население Севастополя на 1 января 2019 года составило 442 413 человек.