В оккупированном Севастополе посчитали жителей
|13:00 05.08.2019
|Крым
"Управление федеральной службы государственной статистики" по оккупированным Крыму и Севастополю опубликовало данные оценки численности постоянного населения Севастополя.
Цифры приведены по состоянию на начало 2019 года, пишут Примечания.
«Севастополь – город федерального значения. Все население – 443 212 человек, в том числе: городское – 412 563 человек, сельское – 30 649 человек», – приводит издание данные Крымстата.
Самым густонаселенным районом оккупированного города остается Гагаринский. Там проживает почти 156 тысяч человек. Следом идет Ленинский – 117 тысяч человек. Нахимовский муниципальный округ – 101 тысяча человек.
В городской части Балаклавы проживают почти 23 тысячи человек.
Ранее Крымстат сообщал, что с января по май текущего года прирост населения Севастополя за счет мигрантов составил 3 тысячи человек.
По данным городского "департамента здравоохранения", население Севастополя на 1 января 2019 года составило 442 413 человек.
Ще на цю тему:
Чемпионат ЮФО по гонкам на олимпийских яхтах впервые пройдет в оккупированном Севастополе
В оккупированном Крыму врачи на вызов будут выезжать с шокерами и газовыми баллончиками
МЧС оккупантов в Керченском проливе спасало "утопающих"
Неизвестные разобрали Графскую пристань в Севастополе / Фото
Два дня до лета: появились грустные фото набережной на популярном курорте в Крыму / Фото