Крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать доступ жителям стран, находящихся под санкциями США, включая оккупированный Россией Крым.

VPN не помогает, потому что заблокированы именно сами репозитории, причем скачать или экспортировать их невозможно. Заблокированными оказались и те разработчики, которые уже переехали из окккупированного Крыма, и сейчас работают на территории России, пишут Примечания.

GitHub сообщил, что старается соблюдать требования законодательства США, и напомнил, что Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия находятся под санкциями, пишет Ferra.ru. Сообщение на сайте появилось после жалоб разработчиков из оккупированного Россией Крыма и Ирана на то, что их доступ к GitHub был ограничен.

Электронный журнал ZDNet привело в пример 21-летнего Анатолия Кашкина, гражданина России, проживающего в Крыму, аккаунт которого был заблокирован. Кашкин использует GitHub для хостинга своего веб-сайта и лаунчера для Linux, который объединяет игры Steam, GOG и Humble Bundle в один пользовательский интерфейс. Его сайт tkashkin.tk выдает ошибку 404. Также разработчик не может создать новый приватный репозиторий на GitHub, или получить доступ к уже существующим репозиториям — при попытке сделать это выдается ошибка 403. Возможность создавать публичные репозитории у Кашкина осталась. Удалять депозитарии сначала возможности не было, затем она появилась.

По словам Кашкина, его знакомые разработчики в Крыму столкнулись с теми же проблемами, что и он.

На невозможность получить доступ к репозиториям на GitHub пожаловался также разработчик под ником neuotq на ресурсе habr.com. Согласно его странице в Facebook, разработчика зовут Александр Талалаев, он проживает в Ялте, пишет cnews.ru. Талалаев сообщил, что все его приватные репозитории заблокированы, возможность скачать или экспортировать данные отсутствует. Пользователь отметил, что это отличается от блокировок на GitLab и BitBucket — там блокировался только доступ из конкретной страны, то есть была возможность зайти в сервисы и работать с репозиториями через VPN, а GitHub применил полную блокировку самих репозиториев.

Программист из оккупированного Севастополя, который переехал в Петербург рассказал "Примечаниям", что его аккаунт тоже оказался заблокированным - несмотря на то, что сейчас он заходит на сервис с IP питерского провайдера. Он предполагает, что доступ ограничили даже тем разработчикам, которые раньше заходили на сервис с крымских IP-адресов.

Фото: zdnet.com