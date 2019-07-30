У МЗС РФ заявили, що Помпео "не поважає підсумки волевиявлення кримчан"

12:20 05.08.2019   Крым

Держсекретар США Майкл Помпео не поважає підсумки "демократичного волевиявлення кримчан". 

Так офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова прокоментувала слова держсекретаря, який в ході бесіди в неурядовій організації "Економічний клуб Вашингтона" заявив, що Крим повинен повернутися до складу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на російськи ЗМІ.

Захарова на своїй сторінці в Facebook назвала Помпео "останньою людиною, кому Крим щось повинен".

"... (він) не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан", - вважає представник МЗС РФ.

Раніше Помпео нагадав, що Білий дім не визнає анексію Криму.



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