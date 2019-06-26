Буксирна компанія P&O Maritime Ukraine розпочала співпрацю з глобальним перевізником Mediterranean Shipping Company (MSC) в Одеському морському порту.

Про це повідомила прес-служба буксирної компанії, передає сайт Порти України.

«MSC, яка входить до топ-3 найбільших судноплавних контейнерних ліній у світі, — клієнти P&O Maritime Ukraine. Раді такому партнерству і дякуємо за довіру», — ідеться у повідомленні.

Як уточнили сайту «Порти України» в прес-службі P&O Maritime Ukraine, першу операцію з проводки і швартування до причалу ДП «Контейнерний термінал Одеса» (КТО) контейнеровоза MSC Edith здійснили днями буксири P&O Star і P&O Balqis.

У травні 2019 року P&O Maritime Ukraine здійснила першу операцію в Одеському морському порту, який став третьою робочою локацією компанії після морських портів «Південний» і «Чорноморськ».

P&O Maritime ― глобальний оператор портових послуг, створений у Великобританії в 1834 році. Надає різні портові послуги в усьому світі. Має власний флот буксирів, швартових суден, науково-дослідних суден, пасажирських і круїзних лайнерів. У 2006 році компанію придбав глобальний портовий оператор DP World.

У січні 2018 року P&O Maritime придбала українську буксирну компанію LB Shipping і почала надавати буксирні послуги в порту «Південний». Сума угоди не розголошувалася. Через деякий час після початку роботи LB Shipping змінила назву на P&O Maritime Ukraine. У липні 2018 року P&O Maritime Ukraine почала надавати буксирні послуги в порту «Чорноморськ». Компанія в 2018 році провела 3164 буксирні операції і обробила 1094 судна.

P&O Maritime Ukraine оперує власним, найсучаснішим в Україні буксирним флотом, в тому числі ― буксирами льодового класу. Потужностей буксирів досить для обслуговування самих великотоннажних суден. Всі буксири компанії працюють під українським прапором.

MSC (штаб-квартира — Женева) — друга контейнерна лінія світу. Згідно з актуальними даними Alphaliner, компанія контролює 15,1% світового ринку морських контейнерних перевезень. Активний флот перевізника становлять 545 суден (181 власних) місткістю 3 505 415 TEU (1 057 874 TEU). Географія суднозаходів охоплює 500 портів на 200 маршрутах. Компанія представлена 480 офісами в 155 країнах. Штат — 70 тис. осіб.