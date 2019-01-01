Конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" открылся в рамках Армейских международных игр (АрМИ) в воскресенье в городе Дилижан (Армения).

"Воин мира" - единственный конкурс АрМИ, в котором принимает участие страна НАТО - Греция", - сказано в сообщении пресс-центр Игр, поступившем в "Интерфакс".

В конкурсе "Воин мира" принимают участие команды из России, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана и Казахстана.

Программа конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" ("Сударыня").



Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между российским военным ведомством и министерствами обороны государств-участников Содружества.

АрМИ-2019, в которые включен конкурс "Воин мира", стартовали в субботу, 3 августа, на территории десяти государств. В них принимают участие 223 команды из 39 стран. Соревнования завершатся 17 августа, всего за это время пройдет 31 конкурс.