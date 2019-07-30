Ресуль Велиляев вернулся в Крым из московского «Лефортово» / Фото
|11:20 05.08.2019
|Крым
В субботу, 3 августа, крымскотатарский меценат Ресуль Велиляев вернулся на оккупированный полуостров после освобождения из московского СИЗО «Лефортово».
Об этом сообщается на станице Ресуля Велиляева в Facebook, пишет АТR.
«Наши дорогие, родные, ценные и верные друзья и подписчики. Хотим поделиться с вами прекрасной новостью, Ресуль Велиляев вернулся домой, в Крым! Благодаря вашей поддержке и молитвам у него было много сил, для того, чтобы достойно пройти это нелёгкое испытание! Больше года он не ступал на родную землю, практически не виделся с семьёй и родными, но уже сегодня он вновь вдохнул воздух Родины», — говорится в сообщении.
Также в сообщении есть просьба не использовать имя Ресуля Велиляева в качестве инструмента для провокаций и не политизировать данную ситуацию.
Напомним, ранее Велиляева освободили из-под стражи, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.
Как известно, после обысков 26 апреля прошлого года у Ресуля Велиляева и Али Бариева в Крыму, крымских татар вывезли за пределы полуострова. Позже в Москве суд арестовал Велиляева и Бариева, обвинив их в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Крымские татары незаконно удерживались в московском СИЗО «Лефортово».
Члены семьи Велиляевых известны в Крыму как владельцы бизнеса, меценаты и основатели Фонда им. Бекира Чобан-заде. Ими была построена «Мечеть Рефата Веллиуллы» в Белогорске, открытие которой состоялось в апреле 2015 года.
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