В субботу, 3 августа, крымскотатарский меценат Ресуль Велиляев вернулся на оккупированный полуостров после освобождения из московского СИЗО «Лефортово».

Об этом сообщается на станице Ресуля Велиляева в Facebook, пишет АТR.

«Наши дорогие, родные, ценные и верные друзья и подписчики. Хотим поделиться с вами прекрасной новостью, Ресуль Велиляев вернулся домой, в Крым! Благодаря вашей поддержке и молитвам у него было много сил, для того, чтобы достойно пройти это нелёгкое испытание! Больше года он не ступал на родную землю, практически не виделся с семьёй и родными, но уже сегодня он вновь вдохнул воздух Родины», — говорится в сообщении.

Также в сообщении есть просьба не использовать имя Ресуля Велиляева в качестве инструмента для провокаций и не политизировать данную ситуацию.

Напомним, ранее Велиляева освободили из-под стражи, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.

Как известно, после обысков 26 апреля прошлого года у Ресуля Велиляева и Али Бариева в Крыму, крымских татар вывезли за пределы полуострова. Позже в Москве суд арестовал Велиляева и Бариева, обвинив их в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Крымские татары незаконно удерживались в московском СИЗО «Лефортово».

Члены семьи Велиляевых известны в Крыму как владельцы бизнеса, меценаты и основатели Фонда им. Бекира Чобан-заде. Ими была построена «Мечеть Рефата Веллиуллы» в Белогорске, открытие которой состоялось в апреле 2015 года.



Фото: Сервер Аблямитов