Ресуль Велиляев вернулся в Крым из московского «Лефортово» / Фото

11:20 05.08.2019   Крым

В субботу, 3 августа, крымскотатарский меценат Ресуль Велиляев вернулся на оккупированный полуостров после освобождения из московского СИЗО «Лефортово».

Об этом сообщается на станице Ресуля Велиляева в Facebook, пишет АТR.

«Наши дорогие, родные, ценные и верные друзья и подписчики. Хотим поделиться с вами прекрасной новостью, Ресуль Велиляев вернулся домой, в Крым! Благодаря вашей поддержке и молитвам у него было много сил, для того, чтобы достойно пройти это нелёгкое испытание! Больше года он не ступал на родную землю, практически не виделся с семьёй и родными, но уже сегодня он вновь вдохнул воздух Родины», — говорится в сообщении.

Также в сообщении есть просьба не использовать имя Ресуля Велиляева в качестве инструмента для провокаций и не политизировать данную ситуацию.

Напомним, ранее Велиляева освободили из-под стражи, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.

Как известно, после обысков 26 апреля прошлого года у Ресуля Велиляева и Али Бариева в Крыму, крымских татар вывезли за пределы полуострова. Позже в Москве суд арестовал Велиляева и Бариева, обвинив их в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Крымские татары незаконно удерживались в московском СИЗО «Лефортово».

Члены семьи Велиляевых известны в Крыму как владельцы бизнеса, меценаты и основатели Фонда им. Бекира Чобан-заде. Ими была построена «Мечеть Рефата Веллиуллы» в Белогорске, открытие которой состоялось в апреле 2015 года. 


Фото: Сервер Аблямитов



Ще на цю тему:

14:00 05.08.2019
Кримськотатарська журналістка має намір оскаржити в ЄСПЛ відкриту проти неї в Криму справу
09:40 05.08.2019
HRW: Тяжкохворий Бекіров має бути у лікарні, а не камері СІЗО
20:49 02.08.2019
Україна відкрила справу через переслідування журналістки ATR в окупованому Криму
19:07 02.08.2019
В окупованому Криму чоловік розстріляв сусіда та підпаливши власний дім - вчинив самогубство
18:08 02.08.2019
У Туреччині підтримали флешмоб кримських татар "Єдність дорожча за штрафи" проти затримань активістів у Москві
15:49 02.08.2019
"Суд" у Криму відмовив в апеляції на арешт журналістки телеканалу АТR
14:42 02.08.2019
"Суд" у Криму розгляне в закритому режимі продовження арешту фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
09:02 02.08.2019
Окупанти дали ще три місяці арешту фігурантам алуштинської справи "Хізб ут-Тахрір"
08:19 02.08.2019
"Суд" в окупованому Криму заочно заарештував журналістку ATR
15:20 01.08.2019
Amnesty International опубликовала петицию в защиту крымскотатарского политзаключенного
13:40 01.08.2019
Активіста Бекірова може чекати болісна смерть – рідні
11:20 01.08.2019
Блокування Росією моніторингу прав людини в Криму руйнує основи ОБСЄ — Чубаров
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
11:00 01.08.2019
У Болгарії через АЧС знищать 40 тис. свиней
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимают участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
Всі новини країни
Россия Россия
17:40 05.08.2019
Мінфін США повідомив про запровадження додаткових санкцій проти Росії
17:30 05.08.2019
ЮВО: Экипажи штурмовиков учатся скрытно перемещаться на предельно малых высотах
16:00 05.08.2019
Расходы россиян на отдых внутри страны выросли на 10-15%
15:42 05.08.2019
В России горит территория воинской части, начались взрывы боеприпасов / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:22 02.08.2019
В Турцию отправлены первые маневровые тепловозы EffiShunter чешского производства
Всі новини країни
Украина Украина
16:40 05.08.2019
В оккупированном Крыму решили построить плавучий док для атомных ледоколов - СМИ
16:20 05.08.2019
Сучасне Широкине – селище привид на Азовському морі / Фото
16:10 05.08.2019
РНКБ выдал первый кредит предприятию в Краснодарском крае по льготной ставке 8,5%
15:40 05.08.2019
Український Ан-178 готують до випробувань без російських деталей / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд