Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
|07:50 05.08.2019
|Средиземноморский регион
Іран затримав в Перській затоці іноземний нафтовий танкер, який переправляв паливо до арабських держав.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції затримали іноземний нафтовий танкер в Перській затоці, який віз контрабандне паливо для деяких арабських країн", - сказав командувач корпусу Рамезан Зірахі в ефірі іранського ТБ.
Танкер перевозив 700 тис. літрів палива. Сім моряків на борту танкера різних національностей були затримані", - додав він.
На даний момент невідомо, під прапором якої країни йшов танкер та куди саме він направлявся.
Минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод.
Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.
Ще на цю тему:
"В РФ не действуют международные договоры" - капитан задержанного в Калининграде эстонского судна
Цинізм зашкалює: чиновники потрапили в історію з українським судном "Іван Голубець" / Фото
Версії слідства щодо загибелі траулера "Іван Голубець" поки не підтверджені - Держрибагентство
Начался ремонт теплохода Rio, севшего на мель под Геленджиком / Фото
КНДР затримала російське судно / Фото
НАТО закликало Іран звільнити захоплені британські кораблі
Пожежа на океанському судні "Іван Голубець": ЗМІ повідомили про загибель українського моряка
Іран захопив британський танкер