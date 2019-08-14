Українська морська авіація закінчила навчання над Чорним морем / Фото
|10:20 05.08.2019
|Украина
Морська авіація Збройних Сил України завершила льотно-тактичні навчання з відпрацювання різних сценаріїв застосування підрозділів морської авіаційної бригади під час забезпечення дій військ ВМС.
До навчань долучили особовий склад бригади, вертольоти Мі-14 та Ка-27, а також літаки Ан-26, повідомляє "Армія Інформ".
Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом «Тривога» та підготували позабазовий аеродром до приймання авіатехніки. Тилові служби, зі свого боку, розгорнули повноцінний польовий табір з командним пунктом, місцями для їди та відпочинку.
Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.
Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим нанесенням бомбового й торпедного ударів.
Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місцеперебування ворога й з допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для нанесення удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника.
Фото: Армия. Інформ
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