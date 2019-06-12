Росія намагається приховати активну мілітаризацію окупованого Кримського півострова, але марно.

Літак радіоелектронної розвідки Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) Військово-морського флоту США у суботу, 3 серпня, провів розвідувальний політ біля берегів анексованого Росією Криму, повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar на своїй сторінці в Twitter, пише ZN,UA.

Американський розвідник вилетів з авіабази в Середземному морі. Об 11:15 за київським часом Lockheed ЕР-3Е Orion розпочав операцію.

"Літак радіоелектронної розвідки, військово-морського флоту США, Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II), реєстр. номер 156511, злетів з авіабази Суда бей, о. Крит, здійснює розвідувальний політ уздовж чорноморського узбережжя Росії (куди російський ресурс "включив" анексований український півострів – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними, оприлюдненими моніторинговим ресурсом, літак почав розвідувальний політ у районі західного узбережжя окупованого Криму, після чого облетів півострів з півдня і взяв курс у напрямку Краснодарського краю РФ.

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Нагадаємо, в січні минулого рокуамериканський літак-розвідник Lockheed Martin P3-Orion був змушений достроково перервати виконання завдання над акваторією Чорного моря через дії російського винищувача. Су-27, який пролетів на відстані півтора метри від літака ВМС США.

У Дерджепартаменті США заявили, що американський літак діяв згідно з нормами міжнародного права, а російська сторона грубо порушила чинні угоди, зокрема, Угоду про попередження інцидентів у відкритому морі й у повітряному просторі (INCSEA).

У Міноборони РФ запевнили, що дії російського екіпажу не були небезпечними, а також порадили США не літати над акваторією Чорного моря. Своєю чергою в Комітеті начальників штабів Сполучених Штатів нагадали, що польоти над акваторією Чорного моря здійснюються в міжнародному повітряному просторі, і припинені не будуть.