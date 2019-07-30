Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає російських окупантів Криму відправити тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова в лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

"Кримськотатарський активіст, який перебуває під вартою вже майже вісім місяців, дуже хворий і потребує термінової кваліфікованої медичної допомоги. Російські чиновники в Криму повинні негайно відправити 58-річного Едема Бекірова в лікарню для обстеження та лікування", - йдеться в заяві HRW, оприлюдненій у суботу, 3 серпня, пише ZN,UA.

Старший співробітник Human Rights Watch у питаннях Європи та Центральній Азії Юлія Горбунова нагадала, що стан здоров'я політв'язня викликає побоювання у його родичів і адвокатів.

"Едем Бекіров тяжко хворий, і його адвокати і родичі серйозно турбуються за його життя. Він повинен бути в лікарні, де може отримати належну медичну допомогу, не в камері СІЗО", - наголосила Горбунова.

Вона також нагадала, що відмовою від негайної шпиталізації Бекірова країна-окупант порушує рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).