Корабли Черноморского флота страны-агрессора заминировали и разминировали участок моря учебными минами в рамках учений.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«На Черноморском флоте проведено плановое учение корабельных сил по противоминным действиям в акватории Черного моря. В ходе учения малый противолодочный корабль (МПК) «Суздалец» выполнил постановку учебных мин в морском полигоне боевой подготовки», – говорится в сообщении.

В свою очередь, экипаж тральщика «Турбинист» осуществил поиск и уничтожение участка минного заграждения с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.

Кроме этого, в рамках учений по ведению противоминных действий, экипажи кораблей осуществили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующие плавающую мину.