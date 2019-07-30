Корабли ЧФ оккупантов провели учения по противоминным действиям
|09:20 05.08.2019
|Крым
Корабли Черноморского флота страны-агрессора заминировали и разминировали участок моря учебными минами в рамках учений.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«На Черноморском флоте проведено плановое учение корабельных сил по противоминным действиям в акватории Черного моря. В ходе учения малый противолодочный корабль (МПК) «Суздалец» выполнил постановку учебных мин в морском полигоне боевой подготовки», – говорится в сообщении.
В свою очередь, экипаж тральщика «Турбинист» осуществил поиск и уничтожение участка минного заграждения с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.
Кроме этого, в рамках учений по ведению противоминных действий, экипажи кораблей осуществили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующие плавающую мину.
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