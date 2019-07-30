ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
|09:00 05.08.2019
|Армения
В рамках боевого слаживания мотострелковых рот в двустороннем ротном тактическом учении на полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие минометных подразделений российской военной базы в Армении применили методику скоростной минометной стрельбы, поразив цели в горах.
В ходе учения минометчики на военной технике преодолевают на скорости естественные препятствия, выполняют подготовку минометов к стрельбе, поиск целей, корректировку огня и осуществляют обмен информацией между расчетами, используя современные средства связи, передает пресс-служба Минобороны России.
Проведение мониторинга действий минометных подразделений, выполняют расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.
В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники.
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