ЮВО: Более 2 тысяч военнослужащих спецназа проходят курс десантирования
|08:40 05.08.2019
|Россия
Более 2 тысяч военнослужащих подразделений специального назначения Южного военного округа отрабатывают десантирование из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
В ходе тактико-специальных занятий прыжки с парашютом выполняются как в дневное, так и ночное время в различных условиях местности, в том числе в труднодоступные районы лесного массива и высокогорья, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего в рамках боевой подготовки за год службы каждый спецназовец совершит более 15 прыжков с парашютом с высот от 600 до 800 метров на различные площадки, в том числе в сложных условиях местности.
Прежде чем совершить прыжки с парашютом, бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны навыки укладки парашютов, а также специальные упражнения для безопасного приземления.
Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, а также по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.
Ще на цю тему:
ЮВО: На Каспии начались командно-штабные учения
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
ЮВО: Более 600 танкистов освоили подводное вождение
Корабли ЧФ оккупантов провели учения по противоминным действиям
ЮВО: На Кубани артиллеристы проводят стрельбы по новейшим методикам
ЮВО: Подразделения ПВО трех общевойсковых армий, ЧФ и Каспийской флотилии перебазированы для участия в учениях
ЮВО: Вертолетчики отработали переброску аэромобильных групп в тыл условного противника
Связисты Черноморского флота были подняты по учебной тревоге