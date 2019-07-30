Более 2 тысяч военнослужащих подразделений специального назначения Южного военного округа отрабатывают десантирование из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

В ходе тактико-специальных занятий прыжки с парашютом выполняются как в дневное, так и ночное время в различных условиях местности, в том числе в труднодоступные районы лесного массива и высокогорья, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего в рамках боевой подготовки за год службы каждый спецназовец совершит более 15 прыжков с парашютом с высот от 600 до 800 метров на различные площадки, в том числе в сложных условиях местности.

Прежде чем совершить прыжки с парашютом, бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны навыки укладки парашютов, а также специальные упражнения для безопасного приземления.

Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, а также по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.