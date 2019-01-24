Турция начнет операцию на востоке Сирии
|08:20 05.08.2019
|Турция
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии.
Об єтом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 4 августаЮ в Бурсе, передает Анадолу.
Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб. «Наша новая цель – восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», - сообщил президент.
По его словам, Анкара не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории. «Терпению Турции есть предел», - подчеркнул Эрдоган.
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