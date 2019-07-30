Помпео висловив позицію США: Крим має бути повернуто Україні
|07:40 05.08.2019
|Крым
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що окупований Російською Федерацією Кримський півострів має повернутися до складу України.
Згідно з публікацією на сайті Держдепу США, про це йшлося під час розмови з неурядовою організацією "Економічний клуб Вашингтона", передає Цензор.НЕТ.
"Позиція США: це неприйнятно. Крим має повернутися", - заявив Помпео, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що півострів вже не повернеться до складу України.
Крім того, Помпео висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський представить інший "набір ідей" з приводу війни на Донбасі.
"Вони все ще борються... Це дуже реально", - зазначив держсекретар.
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