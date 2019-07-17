Політв'язня Балуха знову відправили у штрафний ізолятор

08:00 05.08.2019   Крым

Українського активіста, політичного в'язня Володимира Балуха у російській колонії № 4 міста Торжок знову помістили у штрафний ізолятор.

Про це повідомила Кримська правозахисна група у Facebook, посилаючись на дані родичів Балуха, пише Укрінформ.

"Українського активіста, політичного в'язня Володимира Балуха у російській колонії № 4 міста Торжок знову помістили у штрафний ізолятор... Балуха закрили в ШІЗО 30 липня, і він пробуде там 15 діб", - наголошується у повідомленні.

У правозахисній групі нагадали, що за чотири місяці перебування Балуха в колонії Торжка його вшосте закривають у ШІЗО, намагаючись зламати.

"З кожним днем підірваний голодуванням і жорстокими умовами утримання в колонії стан здоров'я активіста погіршується, постійне перебування у штрафному ізоляторі може завдати непоправної шкоди для його ослабленого здоров'я. Вся відповідальність за життя і здоров'я Володимира Балуха лежить на Російській Федерації, включаючи адміністрацію колонії й особисто на начальнику колонії Ножкіну Олександру Ігоревичу", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялось, Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголосив голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем.



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