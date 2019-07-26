Україна відкрила справу через переслідування журналістки ATR в окупованому Криму
|20:49 02.08.2019
|Крым
Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за заявою журналістки Гульсум Халілової, яку "суд" в окупованому Криму заарештував заочно.
Передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури.
Як повідомили у прес-службі, сьогодні до прокуратури автономії звернулась журналіст Гульсум Халілова з заявою про злочин, у якій зазначила, що напередодні зі ЗМІ їй стало відомо про незаконне порушення окупаційними правоохоронними органами в Криму відносно неї кримінальної справи за ст. 208 КК РФ (“Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем”).
"...прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності), журналіста Гульсум Халілову визнано потерпілою та заплановано проведення першочергових слідчих дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, "суд" в окупованому Криму заочно заарештував журналістку ATR.
Ще на цю тему:
В окупованому Криму чоловік розстріляв сусіда та підпаливши власний дім - вчинив самогубство
У Туреччині підтримали флешмоб кримських татар "Єдність дорожча за штрафи" проти затримань активістів у Москві
"Суд" у Криму розгляне в закритому режимі продовження арешту фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
"Суд" в окупованому Криму заочно заарештував журналістку ATR
Amnesty International опубликовала петицию в защиту крымскотатарского политзаключенного
Активіста Бекірова може чекати болісна смерть – рідні
Бекирова принуждают заявить: "Меджлис готовил теракты" - Чубаров