Трамп обвалил российский рубль

19:27 02.08.2019   Россия

Российский рубль сегодня демонстрирует заметное падение на фоне сообщений о расширении США санкций против России и введении Вашингтоном новых пошлин на китайские товары. На Московской бирже доллар сегодня днем подскакивал выше отметки в 65 рублей, а евро – выше 72 рублей, следует из данных торгов.

По информации Московской биржи на 12:13 мск, стоимость доллара США выросла до 65,05 рубля, что выше цены закрытия на 70 копеек. К этому времени единая европейская валюта торговалась на уровне 72,19 рубля, подорожав на 86 копеек относительно стоимости закрытия вчерашних торгов. В ходе дальнейших торгов курс евро достигал 72,21 рубля, передает Новый День.

Сейчас евро торгуется на отметке 72,02 рубля, доллар – 64,9 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные, вырос на 80,83 копейки до 64,64 рубля. Официальный курс евро взлетел на 1,23 рубля – до 71,70 рубля.

Стоит отметить, что рубль значительно дешевеет по отношению к основным мировым валютам из-за ухудшения внешнего фона. В частности, президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о новых пошлинах на китайские товары.

Согласно решению, 1 сентября США вводят пошлины в 10% на товары из КНР общей стоимостью в $300 млрд. Новыми пошлинами будут облагаться смартфоны, одежда, игрушки и другие потребительские товары. Американские и азиатские торговые площадки в ответ на это отреагировали падением котировок. Мировые цены на нефть на фоне решения Трампа резко обвалились. Так, на торгах на бирже ICE Futures в четверг цена смеси Brent рухнула более чем на 7%, до $60,5 за баррель. Сегодня нефтяные котировки восстанавливаются. Октябрьский фьючерс на нефть Brent подорожал сегодня на торгах в Лондоне более чем на 2% – до $61,7 за баррель.

Кроме того, сегодня стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении экс-полговника ГРУ Сергея Скрипали и его дочь Юлии в британском Солсбери. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения. О расширении антироссийских ограничительных мер сообщили источники американского издания Politico. Газета The New York Times уточняет, что во второй пакет санкций Вашингтон включил две ограничительные меры. Речь идет о запрете банкам США предоставлять какие-либо кредиты правительству РФ, за исключением займов на покупку продовольствия. Кроме того, американские власти намерены блокировать выделение России финансовой или технической помощи со стороны международных институтов.
 



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