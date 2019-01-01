СБУ викрила розкрадання коштів, призначених для реконструкції каналу "Тилігульський лиман-Чорне море"

20:28 02.08.2019   Украина

Співробітники Служби безпеки України у межах контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії системній корупції викрили масштабні розкрадання державних коштів, призначених на реконструкцію з’єднувального каналу “Тилігульський лиман — Чорне море”.

Про це пише УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи Регіонального ландшафтного парку “Тилігульський”, за результатами тендеру, уклали договір на виконання ремонтних робіт із місцевим підрядним підприємством, генеральним директором якого є депутат обласної ради.

“Після конкурсу частину робіт підрядник доручив одній із бізнес-структур регіону і перерахував на її рахунок 20 мільйонів гривень із 60, що виділено на реконструкцію. Насправді ж фірма-субпідрядник не пов’язана з будівництвом чи реконструкцією гідротехнічних об’єктів і необхідної техніки та обладнання не мала. Щоб „відмити кошти“ фігуранти провадження вносили до офіційних документів завідомо неправдиві дані про обсяги виконаних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів. Переведені бюджетні кошти на рахунки комерційної структури згодом були обготівковані та привласнені”, — вказано у повідомленні.

Унаслідок таких махінацій роботи з реконструкції були проведені неякісно, що призвело до швидкого руйнування гідротехнічної споруди та унеможливило її подальшу експлуатацію. Тому для відновлення зруйнованих обʼєктів із бюджету планувалося виділити ще понад 35 мільйонів гривень цьому ж підряднику.

Під час санкціонованих слідчих дій у виконавця робіт правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, чорнові записи, бухгалтерську документацію та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

У Службі безпеки додали, що: “Наразі депутату обласної ради ‒ генеральному директору підприємства-підрядника будівництва повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, а виконавцю технічного нагляду будівництва, який визнав гідротехнічні споруди придатними до експлуатації, за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту відповідно. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, можливо причетних до розкрадання бюджетних коштів”.



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