На україно-молдовському кордоні відкрився ще один спільний пункт перетину

20:08 02.08.2019   Украина

На кордоні України та Республіки Молдова на ділянці кордону відкрився ще один спільний пункт перетину.

На КПП Отач-Могилів-Подільський вводиться спільний контроль, передає УНН з посиланням на Moldpres.

Контроль при перетинанні кордону на ділянці Отач-Могилів-Подільський буде здійснюватися спільно молдавською та українською стороною. Контроль за пересуванням людей і товарів буде проводитися в режимі "єдиного вікна".

Відповідно до Міжурядової угоди між Республікою Молдова і Україною, підписаної 6 жовтня 2017 року, планується ввести спільний контроль на всіх пунктах пропуску на східному кордоні.

В даний час прикордонний контроль в режимі "єдиного вікна" працює на шести митних постах, а саме: "Крива-Мамалига", "Ларга-Кельмень", "Бричани-Россохани", "Джурджулешти-Рені", "Первомайськ-Кучурган" і "Паланка-Майякі-Удобне".



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