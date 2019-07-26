Україна не виключає присутності на танкері NEYMA таємного представника спецслужб Росії

19:48 02.08.2019   Крым

Військова прокуратура не виключає присутності засекреченого представника федеральних служб Росії на захопленому танкері NEYMA.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо НВ головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Встановлений керівник юридичної компанії, якій належало судно NEYMA, він встановлений і в Україні, він допитаний слідчими Служби безпеки і Військової прокуратури. Ми отримали багато даних, які ми визнаємо доказами, про те що за умисними командами — за прямими командами, що підтверджено офіційними радіоперехопленнями, які відбувались під час спроби українських кораблів перетнути акваторію Керченського мосту, про віддачу команд представниками ФСБ власнику цього судна про необхідність невідкладного буксирування цього танкеру під Керченський міст, для того, щоб у випадку, якщо українські кораблі проходили Керченський міст, вони вперлись у цю баржу”, — сказав Матіос.

З його слів, коли NEYMA було затримано українською стороною, судно направлялось не Російською Федерацією, а новим суб’єктом, який володів цим танкером.

“Команда була набрана за декілька днів перед цим. Там були громадяни РФ, не вихідці з Криму. Вони оформили книжки (паспорт — ред.) моряків невдовзі до цього, ми не знаємо їхнього походження і роботи на попередніх місцях. Там був досить молодий контингент. Не виключаємо можливого засекреченого представника федеральних служб РФ”, — заявив військовий прокурор.

Нагадаємо, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який під номером ІМО — 8895528, за даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифіковано як уже відомий танкер NEYMA, який був використаний для перекриття Керченської протоки.

Всю необхідну й отриману інформацію прикордонники передали військовій прокуратурі, яка веде цю справу.

СБУ затримала російський танкер. Групою військових прокурорів, прикордонників і слідчих СБУ на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії — обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записи радіопереговорів під час конфлікту, бортових журналів.

Згодом, за даними посольства Росії в Україні, члени екіпажу затриманого російського танкера NEYMA повертаються в Росію



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