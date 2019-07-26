В Джанкойському районі окупованого РФ Криму в селі Тімірязєво чоловік розстріляв сусіда та після цього підпаливши власне майно вчинив самогубство.

Про це повідомляє УНН з посиланням на кримсько-татарського активіста Заїра Смедляева.

“Страшна трагедія сталася сьогодні вранці в с. Тімірязєве, Джанкойського району. На ґрунті неприязних відносин громадянин Н. Ю. 1961 року народження із зареєстрованої мисливської рушниці, двома пострілами впритул, вбив свого сусіда Куртсеітова Ельмара Абдулг’ані огьлу 1980 року народження, на очах у його неповнолітньої дочки”, — повідомив Смедля у Facebook.

Після скоєння злочину вбивця підпалив свій сарай, гараж разом з автомобілем, потім будинок, де покінчив життя самогубством.

В даний час на місці злочину працюють співробітники підконтрольного РФ слідчого комітету та поліції.