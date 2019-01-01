Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
|18:28 02.08.2019
|Болгария
Министерство транспорта, информационных технологий и связи Болгарии выбрало оператора аэропорта столицы этой страны - Софии.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой Крылья.
Как сообщает издание Air Transport World, он будет передан в концессию на 35 лет консорциуму, состоящему из аэропорта Мюнхена, французской инвестиционной компании Meridiam, а также австрийской строительной компании Strabag. Комиссия за концессию составит 24,5 млн евро в год.
На данный момент воздушная гавань столицы Болгарии состоит из двух терминалов. Ранее аэропорт Софии управлялся государственной компанией Sofia Airport EAD. Консорциум планирует инвестировать в общей сложности 608 млн евро в развитие аэропорта, в том числе в строительство третьего терминала, которое должно завершиться в течение 10 лет.
По сообщению Reuters, вторым претендентом на концессию стал французский оператор парижских аэропортов Aeroports de Paris (ADP), предложивший инвестиции в размере 903 млн евро, а также самую высокую комиссию за концессию. В конкурсе участвовали в том числе немецкая Fraport и крупнейший оператор аэропортов Великобритании Manchester Airports Group совместно с китайской строительной компанией BCEG.
Ранее ЦТС писал о том, что МИУ готовит пакетную концессию аэропортов Борисполь и Львов. Министерство планирует отдавать в концессию по принципу "один государственный аэропорт плюс несколько коммунальных".
В конце мая генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил, что вопрос корпоратизации аэропорта Борисполь рассмотрят через полгода. Основная часть имущества аэропорта Борисполь не подлежит внесению в уставные капиталы.
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