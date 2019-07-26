Рыболовецкие сейнера оккупантов «утюжат» Каркинитский залив - Клименко
|18:48 02.08.2019
|Крым
Флот рыболовецких судов оккупантов в течение двух недель «утюжит» Каркинитский пролив в Черном море между Севастополем и Евпаторией.
Сообщает Андрей Клименко, эксперт по вопросам Крыма, на своей странице в Facebook, передает Флот 2017.
«Это Каркинитский залив Черного моря между оккупированными Севастополем и Евпаторией. Целый флот из 10 сейнеров, который уже 2 недели круглосуточно беспощадно «утюжит» захваченное море», - говорится в сообщении.
По словам Андрея Клименко, мониторинговая группа «Майдана иностранных дел фиксирует все передвижения кораблей оккупантов.
Отметим, что по данным ресурсов, осуществляющих мониторинг движения морских судов, в Каркинитском заливе находятся следующие российские суда, занятые рыбной ловлей: Rybolov-1, Rybak, Bagerovo, Kvant, Kalamita.
Ще на цю тему:
Прокуратура АР Крим повідомила про підозру ще одному учаснику так званої "самооборони Криму"
На покупку крымских солнечных электростанций (СЭС) претендует украинский бизнесмен Сергей Курченко
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за аннексированного Крыма
Подальше утримування українських моряків шкодитиме інтересам російської влади - адвокат
Росія звільнить українських моряків до жовтня, - адвокат
СБУ взялася за Портнова і перевіряє, який проект постанови він готував на початку окупації Криму
СБУ задержала агента ФСБ, завербованного оккупантами в Крыму