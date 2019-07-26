Флот рыболовецких судов оккупантов в течение двух недель «утюжит» Каркинитский пролив в Черном море между Севастополем и Евпаторией.

Сообщает Андрей Клименко, эксперт по вопросам Крыма, на своей странице в Facebook, передает Флот 2017.

«Это Каркинитский залив Черного моря между оккупированными Севастополем и Евпаторией. Целый флот из 10 сейнеров, который уже 2 недели круглосуточно беспощадно «утюжит» захваченное море», - говорится в сообщении.

По словам Андрея Клименко, мониторинговая группа «Майдана иностранных дел фиксирует все передвижения кораблей оккупантов.

Отметим, что по данным ресурсов, осуществляющих мониторинг движения морских судов, в Каркинитском заливе находятся следующие российские суда, занятые рыбной ловлей: Rybolov-1, Rybak, Bagerovo, Kvant, Kalamita.