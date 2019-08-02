Мешканці Анталії та Стамбула долучились до акції солідарності із кримськими татарами.

Про це повідомила у Facebook "Кримська солідарність", передає ESPRESO.

У Туреччині підтримали флешмоб "Єдність дорожча за штрафи", що проходить в ці дні в Криму. Свою солідарність з кримськими татарами виявили мусульмани Туреччини - жителі Анталії і Стамбула, викладаючи фотографії з плакатами: "Birlik para cezalarından daha değerlidir".

У відповідь на вирок Таганського районного суду Москви стартував новий "Кримський марафон". З 10:40 ранку до 15:30 дня суддя Смоліна "розглянула" матеріали 18 адміністративних справ, ухваливши визнати всіх винними і оштрафувала 18 кримських татар на 360 тисяч рублів. Наступні процеси пройдуть серпні в Міщанському районному суді.

Кримський марафон був створений громадською ініціативою "Кримська солідарність" в 2017 році, коли кримським татарам призначили адміністративні штрафи за те, що сотні людей вийшли на поодинокі пікети, щоб показати свою незгоду з тими звинуваченнями і ярликами, які навішують на народ.