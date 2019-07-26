На території анексованого Криму збільшилася площа видобутку токсичного піску із залізорудного комбінату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

За інформацією відомства, окупаційна влада використовує отруйні відходи для будівництва об’єктів інфраструктури тимчасово окупованого Криму.

"Україна продовжує відстежувати наслідки широкомасштабного видобутку піску безпосередньо з дамби Нижньо-Чурбашського та Верхньо-Чурбашського хвостосховищ, де зберігалися отруйні відходи підприємства "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат", - йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень на території Нижньо-Чурбашського хвостосховища площа видобутку збільшилася на 25% - до 24,27 га (20 вересня 2018 року було 18,35 га).

Також на ділянці виявлено видобувну техніку, вантажний транспорт і три земснаряди. Окупаційна влада намагається видати роботи з видобутку токсичного піску за роботу із запобігання підтоплень житлових будівель у Приозерному. Однак, як повідомляє МінТОТ, насправді земснарядами здійснюється вибірка токсичного піску.

Нагадаємо, у тому році на території окупованого Росією Криму вже були проблеми з видобутком токсичного піска, який згодом використовувався для будівництва Керченського мосту та цивільного будівництва.

Як повідомлялося раніше, раніше у МінТОТ повідомляли, що російська влада в окупованому Криму із порушеннями проводить діяльність титанового заводу "Кримський титан", що становить екологічну загрозу для України. Зокрема, існує велика небезпека проникнення небезпечних речовин у підземні водні пласти, з яких питну воду споживають населені пункти Херсонської області.