В Турцию отправлены первые маневровые тепловозы EffiShunter чешского производства
|17:22 02.08.2019
|Турция
Чешская локомотивостроительная компания CZ LOKO отправила два первых маневровых тепловоза EffiShunter 600 из шести предусмотренных по контракту для крупнейшего турецкого металлургического комбината в Искендеруне.
Об этом ЦТС пишет со ссылкой на "Железные дороги мира".
Локомотивы из города Йиглава были доставлены в речной порт Братислава, где затем перегружены на баржу для отправки по Дунаю до Болгарии.
Маневровые тепловозы EffiShunter 600 заменят на комбинате устаревшие аналоги советского и китайского производства. Они отличаются экономичным расходом топлива, пониженными затратами на обслуживание, а также повышенным уровнем комфорта для машиниста.
Четырехосные тепловозы EffiShunter 600 с электрической передачей переменно-постоянного тока оснащены двигателем Caterpillar C18 мощностью 709 кВ. Они спроектированы для эксплуатации на участках с габаритными ограничениями, в том числе в кривых малого радиуса, а также в условиях высоких температур и запыленности.
Тепловозы EffiShunter 600 эксплуатируются на железнодорожных путях Тршинецкого металлургического комбината (Чехия), сербской компании Naftna Industrija Srbije, а также в настоящее время изготавливаются для совместного предприятия СEPRO, которое занимается транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов.
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