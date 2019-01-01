Чешская локомотивостроительная компания CZ LOKO отправила два первых маневровых тепловоза EffiShunter 600 из шести предусмотренных по контракту для крупнейшего турецкого металлургического комбината в Искендеруне.

Об этом ЦТС пишет со ссылкой на "Железные дороги мира".

Локомотивы из города Йиглава были доставлены в речной порт Братислава, где затем перегружены на баржу для отправки по Дунаю до Болгарии.

Маневровые тепловозы EffiShunter 600 заменят на комбинате устаревшие аналоги советского и китайского производства. Они отличаются экономичным расходом топлива, пониженными затратами на обслуживание, а также повышенным уровнем комфорта для машиниста.

Четырехосные тепловозы EffiShunter 600 с электрической передачей переменно-постоянного тока оснащены двигателем Caterpillar C18 мощностью 709 кВ. Они спроектированы для эксплуатации на участках с габаритными ограничениями, в том числе в кривых малого радиуса, а также в условиях высоких температур и запыленности.

Тепловозы EffiShunter 600 эксплуатируются на железнодорожных путях Тршинецкого металлургического комбината (Чехия), сербской компании Naftna Industrija Srbije, а также в настоящее время изготавливаются для совместного предприятия СEPRO, которое занимается транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов.