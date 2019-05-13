В аннексированной Ялте отправили в отставку "начальника" городского управления ГИБДД Леонида Соболя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подполковник Соболев лишился места из-за попустительства нелегальным перевозкам.

«Мы договорились с исполняющим обязанности министра внутренних дел Крыма Павлом Карандой: Соболев будет уволен», – сообщил Аксенов.

В отставку отправили и директора ялтинской автостанции.

Напомним, попытки крымского "правительства" навести порядок в сфере пассажирских перевозок, пока ничем не заканчиваются: даже на автостанциях часть пассажиров проводят мимо кассы, нисколько не стесняясь ни охраны, ни руководства вокзалов.