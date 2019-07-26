МТС отложила повышение тарифов на аннексированном полуострове
|16:58 02.08.2019
|Крым
Компания МТС отложила повышение тарифов в аннексированном Крыму, но всего лишь до 12 августа.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», МТС – это единственный мобильный оператор, который работает на полуострове.
С 30 июля компания собиралась изменить условия тарифа «Супер МТС (Кубань)»: за соединение во время исходящих звонков устанавливалась плата в размере 1 рубля. Далее первые 15 минут не тарифицируются, а с 16-й минуты плата должно составлять 1 рубль за минуту. До этого соединение было бесплатным, а с 16-й минуты плата составляла 75 копеек за минуту.
Анонсированные изменения вызвали бурю возмущения в Крыму: указанный тариф подключен у подавляющего большинства жителей полуострова. При этом крымчане не привыкли долго разговаривать по мобильным телефонам, поэтому для многих из них плата за связь вырастала в десятки раз, а то и сотни раз.
Введение изменений в тариф перенесли, но только до 12 августа.
«Изменения тарификации на архивных тарифах «Супер МТС 092014» и «Супер МТС 112017», указанные в анонсе «Изменение на архивных тарифах «Супер МТС» от 17 июля 2019 года, вступят в силу с 12 августа 2019 года», – говорится в сообщении оператора, разосланного абонентам.
Отметим, что на сайте МТС ни Крыма, ни Севастополя нет среди российских регионов.
А на украинском сайте МТС Крым есть.
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