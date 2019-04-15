Північноатлантична рада Організації північноатлантичного договору (НАТО) заявляє, що в Альянсі погодили пакет заходів через продовження порушення Росією положень Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Про це йдеться у заяві на сайті Альянсу щодо ракетного договору, передає УНІАН.

"Росія сьогодні як і раніше порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), незважаючи на багатолітні зусилля США і союзників, в тому числі на останню можливість впродовж останніх шести місяців дотримуватися своїх зобов'язань за договором. Як наслідок, рішення Сполучених Штатів вийти з договору є рішенням, яке повністю підтримали члени НАТО, тепер набуває чинності", - йдеться у заяві.

"Росія несе одноосібну відповідальність за кончину договору. Ми шкодуємо, що Росія не продемонструвала готовності і не здійснила жодних відчутних кроків, аби повернутися до дотримання її міжнародних зобов'язань. Ситуація, коли Сполучені Штати повністю слідують договору, а Росія ні, не є стійкою", - заявляють в Альянсі.

При цьому сказано, що "НАТО відреагує зваженим і відповідальним чином тим суттєвим ризикам, які створюються російською ракетною системою 9M729 для безпеки союзників". "Ми погодили збалансований, скоординований і оборонний пакет заходів, аби забезпечити, що стратегія стримання і оборони НАТО залишається надійною і ефективною", - наголошують в Альянсі.

Також зазначається, що в НАТО віддані зберегти ефективну систему міжнародного контролю над озброєннями, роззброєнням і нерозповсюдженням зброї масового знищення. У цьому зв'язку в Альянсі продовжать відстоювати, підтримувати та ще більше зміцнювати контроль над озброєннями, роззброєнням та нерозповсюдженням, як одного з ключових елементів євроатлантичної безпеки. Крім того, в НАТО заявляють, що прагнуть конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим.

Північноатлантична рада – це найвищий політичний орган, що ухвалює рішення в НАТО. Вона наглядає за політичним і військовим процесом, пов’язаним з питаннями безпеки, що впливають на Альянс загалом. До складу Ради входить по одному представнику від кожної з держав – членів, які засідають з метою обговорення політики або оперативних питань, що потребують колективних рішень, забезпечуючи форум для широкомасштабних консультацій між державами – членами з усіх аспектів, що впливають на мир і безпеку в їхніх країнах.



