Волкер назвав головну умову задля зрушення у питанні звільнення заручників

16:37 02.08.2019   Крым

Поступ у питанні звільнення заручників можливий в разі встановлення безпосереднього контакту між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

 Про це спеціальний представник США у справах України Курт Волкер сказав в інтерв'ю виданню  УНІАН.

Зокрема, Волкера запитали, чи є зусилля Віктора Медведчука, який намагається стати посередником чи переговірником між РФ та Україною в процесі обміну полоненими, перешкодою чи допомогою.

"Щоб дійти згоди, потрібен безпосередній контакт між українським та російським урядами. Безумовно, є підтримка з боку США та партнерів по «нормандському формату». Але тут має бути прямий контакт. Між президентами Путіним і Зеленським нещодавно відбулася телефонна розмова, і я вважаю, що цей крок посприяв зустрічі в «нормандському форматі» в Парижі, а потім і переговорам у Мінську. Саме так це має бути. Не думаю, що тут може допомогти участь сторонніх гравців",- наголосив Волкер.

"Встановлення безпосереднього контакту між президентами України та Росії, між їхніми представниками, щоб домовитися про подальший розвиток подій, - це найпевніший спосіб домогтися позитивного результату", - заявив спецпредставник США.

 При цьому він висловив прикрість, що "Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити моряків, яких вона атакувала й захопила в міжнародних водах".

"Усе це абсолютно незаконно, і міжнародний суд ухвалив відповідне рішення проти РФ. Однак українців і далі утримують. І поводяться з ними без жодної поваги, як це має бути щодо військових іншої країни. Їх судять у російському цивільному кримінальному суді, що абсолютно неприйнятно", - сказав Волкер.

"Москва вкотре затягує цей судовий процес, щоб утримувати їх і далі. Спершу розгляд мав початися у квітні, потім був липень, а тепер уже перенесли на жовтень. Це неприпустимо. І це справді втрачена можливість для Росії, тому що можна було наростити динаміку в питанні обміну полоненими та встановлення миру. Вони не скористалися цим шансом, натомість і далі ставляться до моряків як до заручників", - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, 18 липня представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив, що 17 липня на засіданні ТКГ у Мінську домовилась розпочати процедуру обміну утримуваних осіб за формулою «208 на 69», тобто 208 осіб звільняє Україна і 69 - підконтрольні Росії бойовики.


 



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