Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
|15:02 02.08.2019
|Румыния
Европейская комиссия утвердила государственную поддержку регионального аэропорта Росток в Германии, а также румынского порта Галац.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Государственная помощь в 5,6 млн евро коммерческому аэропорту потребовалась в связи с недавним банкротством авиакомпаний Germania и Fly BMI, которые в основном его использовали.
"Комиссия пришла к выводу, что эта мера не нарушает правил государственной помощи ЕС, в частности, Авиационной директивы, поскольку будет способствовать связям между гражданами и региональному развитию без неоправданного искажения конкуренции на едином рынке", - отметили в Еврокомиссии.
Европейские власти ожидают, что аэропорт покроет убытки и снова выйдет на самоокупаемость с 2024 года. Небольшой региональный аэропорт, которым управляет государственная компания Rostock-Laage-Gustrow GmbH, расположен в северной части немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания.
Также в Еврокомиссии сообщили о выделении государственной помощи в размере 27,4 млн евро на строительство в румынском порту Галац мультимодальной платформы мощностью 150 тыс. TEU в год.
Новый логистический узел будет способствовать перегрузке контейнеров между автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом в европейском транспортном коридоре Рейн-Дунай, и поэтому представляет общий интерес для ЕС.
Еврокомиссия пришла к выводу, что помощь необходима, при этом она не приведет к значительному нарушению конкуренции, с учетом относительно небольшого размера порта в масштабах ЕС.
Ще на цю тему:
Порты Румынии за 10 месяцев увеличили грузооборот на 2,69%
Порты Румынии на четверть сократили перевалку зерна
Румыния из-за снега закрыла черноморские порты и автотрассы
LUKOIL-Bulgaria Bunker приступила к работе в румынском порту Мидия
Рейтинг контейнерных линий в Румынии за 9 месяцев 2013 года
Кризис в Египте ставит под угрозу румынские порты
Доход порта Констанца в прошлом году составил 65,7 млн евро
Порт Констанца впервые проведёт День открытых дверей
Румынские порты подходят к пределу роста грузообработки
В 2012 году грузооборот в румынских портах достиг почти 40 млн тонн
Оживает перевалка зерновых в румынском порту Констанца