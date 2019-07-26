"Верховний суд Криму" розгляне питання про продовження запобіжного заходу другій Бахчисарайській групі у "справі Хізб ут-Тахрір" .

Про це повідомляє УНН з посиланням на "Кримську солідарність".

"2 серпня 2019 року о 10:30 відбудеться судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга Бахчисарайська група) (Сейран Салієв; Тимур Ібрагімов), в ході якого буде розглядатися питання про продовження запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, засідання проходитиме в закритому режимі.

Розглядати питання буде "Верховний суд Криму".

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 1 серпня продовжив арештфігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір", які були затримані 10 червня.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".