"Суд" у Криму розгляне в закритому режимі продовження арешту фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
|14:42 02.08.2019
|Крым
"Верховний суд Криму" розгляне питання про продовження запобіжного заходу другій Бахчисарайській групі у "справі Хізб ут-Тахрір".
Про це повідомляє УНН з посиланням на "Кримську солідарність".
"2 серпня 2019 року о 10:30 відбудеться судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга Бахчисарайська група) (Сейран Салієв; Тимур Ібрагімов), в ході якого буде розглядатися питання про продовження запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, засідання проходитиме в закритому режимі.
Розглядати питання буде "Верховний суд Криму".
Як повідомлялося раніше, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 1 серпня продовжив арештфігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір", які були затримані 10 червня.
Нагадаємо, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
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