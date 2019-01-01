В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
|13:07 02.08.2019
|Грузия
Представительство Европейского Союза в Грузии прокомментировало от имени ЕС ситуацию с делом против грузинских соучредителей банка ТВС.
"Жизненно необходимо, чтобы дело возбужденное несколько лет назад против соучредителей банка ТВС Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе после предполагаемой легализации незаконных доходов было проведено предельно прозрачно", – отметил он, сообщает Грузия Online.
"Мы ожидаем полного следования принципам верховенства права и независимого правосудия. Четко функционирующая судебная система – это ключ к демократии и, следовательно, ключ к привлечению инвестиций".
В завершение, Временный поверенный в делах Карло Натале подчеркнул, что развитие событий в отношении банка ТВС играют важную роль для банковского сектора Грузии, а также и для макрофинансовой стабильности страны.
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