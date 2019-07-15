На терминале "УкрТрансАгро" впервые в сезоне грузят одновременно три судна

13:48 02.08.2019   Украина

Компания "УкрТрансАгро" совместно с партнерами, Азовским судоремонтным заводом (АСРЗ) и AP-GRUPP, впервые в текущем маркетинговом году осуществляет погрузку трех теплоходов одновременно на трех причалах.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

На втором причале через терминал "УкрТрансАгро" идет погрузка теплохода Altrany продовольственной пшеницей объемом 8 тыс. тонн по заказу компании "Эскорт-Агро".

На первом причале АСРЗ с помощью погрузочного крана осуществляется погрузка фуражной пшеницы объемом 10 тыс. тонн на теплоход Evaluna по заказу компании "Ильич Агро Донбасс".

На седьмом причале АСРЗ, совместно с партнерами AP-Group, идет погрузка теплохода Loyga, которая осуществляется путем выгрузки контейнеров прямо в трюма судна. Таким способом будет погружено на судно 5 тыс. тонн продовольственной пшеницы по заказу компании OU Grainexpo.

Ранее писал о том, что терминал "УкрТрансАгро" отгрузил на экспорт 440 тыс. тонн агропродукции в 2018/2019 маркетинговом году. 60% в общем объеме перевалки заняла пшеница.

 



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