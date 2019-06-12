Маріупольський загін морохорони ДПСУ уклав сьогодні договір на поточний ремонт малого катеру проєкту 50030 «Калкан» за 1,76 млн грн із завершенням робіт за сорок п'ять днів.

У відкритих електронних торга взяли участь три підприємства: Азовський судноремонтний завод (ТОВ «СРЗ»), ТОВ «Сервісне підприємство «Ліман» та ТОВ «КП КОМУНЕКОРЕСУРСИ», яке й перемогло у тендері на ремонт катеру зав. №813, передає Ukrainian Military Pages

Раніше, у березні-квітні, також були укладені договора:

з ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» на ремонт чотирьох двигунів 457К для катерів пр.50030 за 2,44 млн грн та ще одного за 1,152 млн. з ТОВ «СРЗ» на поточний ремонт катера проєкту 50030 зав. № 811 за 1,426 млн.