Оператор Nord Stream 2 не збирається зупиняти проєкт через санкції США
|14:08 02.08.2019
|Россия
Понад тисячу фірм, причетних до будівництва "Північного потоку-2", не мають наміру припиняти роботу над проєктом навіть під загрозою американських санкцій.
Про це повідомляє Deutsсhe Welle з посиланням на заяву концерну Nord Stream 2 AG, передає Укрінформ.
“Оператор споруджуваного газопроводу "Північний потік-2" має намір завершити його прокладання, незважаючи на загрозу санкцій з боку США. Більше тисячі компаній з 25 держав орієнтовані на доведення проєкту до кінця", - йдеться в повідомленні.
Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, прокладається дном Балтійського моря паралельно з уже наявним "Північним потоком". Роботи планується завершити цього року, нагадує DW.
Як повідомлялося раніше, 31 липня комітет Сенату США з міжнародних справ схвалив законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2.
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