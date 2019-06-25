Понад тисячу фірм, причетних до будівництва "Північного потоку-2", не мають наміру припиняти роботу над проєктом навіть під загрозою американських санкцій.

Про це повідомляє Deutsсhe Welle з посиланням на заяву концерну Nord Stream 2 AG, передає Укрінформ.

“Оператор споруджуваного газопроводу "Північний потік-2" має намір завершити його прокладання, незважаючи на загрозу санкцій з боку США. Більше тисячі компаній з 25 держав орієнтовані на доведення проєкту до кінця", - йдеться в повідомленні.

Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, прокладається дном Балтійського моря паралельно з уже наявним "Північним потоком". Роботи планується завершити цього року, нагадує DW.

Як повідомлялося раніше, 31 липня комітет Сенату США з міжнародних справ схвалив законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2.