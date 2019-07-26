Севмаш заключит договор с аннексированным СевГУ о переподготовке работников предприятия
|13:27 02.08.2019
|Крым
АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятияе» (АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Архангельская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заключит договор с аннексированным Севастопольским государственным университетом (СевГУ) на переподготовку работников предприятия по узким, но востребованным специальностям.
Об этом сообщате пресс-служба АО «ПО «Севмаш», передают PortNews.
Это ещё одно направление, по которому предприятие будет работать с вузом. Повышение квалификации пройдут работники, занятые по линии испытания и сдачи заказов. Таких специалистов вузы Архангельска и Северодвинска не выпускают. У Севастопольского университета есть необходимая материально-техническая база для обучения инженеров, связанных с управлением главной энергетической установкой. Педагоги будут приезжать в Северодвинск, читать лекции, также запланировано дистанционное обучение и практическая работа на стендовом оборудовании Севастопольского вуза.
Напомним, в марте 2019 года Севмаш и Севастопольский государственный университет заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки инженерных кадров для предприятия. В рамках документа работа ведется по трём направлениям: студенческая практика, трудоустройство и приём на обучение по целевым договорам. В сфере подготовки инженерных кадров предприятие сотрудничает с пятнадцатью вузами различных городов России.
Ще на цю тему:
МТС отложила повышение тарифов на аннексированном полуострове
"Титановые инвестиции", проходящие процедуру банкротства, увеличили убыток в 2,6 раза
У побережья Крыма произошла масштабная "фекальная" катастрофа\ видео
«Достижения» оккупантов: в Крыму выросла заболеваемость раком, гепатитом и сифилисом
Строительство трассы «Таврида» уничтожает крымские грунты
Морской перевозчик в оккупированном Крыму выплатил 15 млн рублей после ареста имущества
В оккупированном Крыму за счет федерального бюджета вырубают деревья под автостоянки
Из-за добычи песка исчезло 33 гектара заповедной Бакальской косы в аннексированном Крыму
Нафтогаз оцінив свої збитки від анексії Криму у $5,2 млрд