АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятияе» (АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск, Архангельская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заключит договор с аннексированным Севастопольским государственным университетом (СевГУ) на переподготовку работников предприятия по узким, но востребованным специальностям.

Об этом сообщате пресс-служба АО «ПО «Севмаш», передают PortNews.

Это ещё одно направление, по которому предприятие будет работать с вузом. Повышение квалификации пройдут работники, занятые по линии испытания и сдачи заказов. Таких специалистов вузы Архангельска и Северодвинска не выпускают. У Севастопольского университета есть необходимая материально-техническая база для обучения инженеров, связанных с управлением главной энергетической установкой. Педагоги будут приезжать в Северодвинск, читать лекции, также запланировано дистанционное обучение и практическая работа на стендовом оборудовании Севастопольского вуза.

Напомним, в марте 2019 года Севмаш и Севастопольский государственный университет заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки инженерных кадров для предприятия. В рамках документа работа ведется по трём направлениям: студенческая практика, трудоустройство и приём на обучение по целевым договорам. В сфере подготовки инженерных кадров предприятие сотрудничает с пятнадцатью вузами различных городов России.