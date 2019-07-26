Опальный украинский бизнесмен Сергей Курченко, в последнее время активно интересующийся покупкой энергоактивов в аннексированном Крыму, хочет приобрести солнечную генерацию на полуострове.

Большинство станций общей мощностью 300 МВт банкротятся и постепенно переходят под контроль основных кредиторов — российских госбанков — из-за долгов на сумму около 60 млрд руб. При низком российском тарифе на электроэнергию эта генерация стала нерентабельной, и, по данным “Ъ”, банки готовы продать ее по оценочной стоимости. Участники рынка считают адекватной ценой 2,5–3,5 млрд руб.

На покупку крымских солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 300 МВт претендует украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США, говорят источники “Ъ”.

По их словам, господин Курченко уже поднимал вопрос на совещаниях в правительстве РФ, предлагая финансовую модель дальнейшей работы станций. Один из собеседников “Ъ” уточнил, что бизнесмен готов приобрести активы по оценочной стоимости через аукционы. Такие торги могут провести крупнейшие кредиторы СЭС, российские госбанки, в рамках банкротств.

Сергей Курченко уже владеет активами в аннексированном Крыму.

Как писал “Ъ” 6 марта 2017 года, связанная с бизнесменом компания купила нефтегазовую лицензию на шельфе полуострова.

В середине июля стало известно, что господин Курченко интересуется покупкой нефтебазы в Феодосии (см. “Ъ” от 12 июля).