Два самолета ВМС США совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи аккупированного Крыма и Краснодарского края.

По имеющимся данным, у российских границ на Черном море одновременно выполняли задание самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, вылетевшие с авиабаз в Греции и Италии соответственно, передает Интерфакс.

Они совершили пролеты по маршруту от западной оконечности аннксированного Крыма до Новороссийска и обратно, а затем курсировали в районе между Евпаторией и Севастополем, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние приблизительно 35-45 км.

Полеты выполнялись на высоте от 6,5 до 7,5 тыс. метров над международными водами.