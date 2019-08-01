У побережья Крыма произошла масштабная "фекальная" катастрофа\ видео

10:42 02.08.2019   Крым

Спутник зафиксировал отравление Черного моря в аннексированном Россией Крыму.

В Глухой бухте оккупированного Севастополя из космоса увидели канализационный выброспрямо в воду, сообщает Mv.org.ua..

"Это ведет, конечно, к крайне неблагоприятной экологической обстановке в этом районе. Тем более, что чуть южнее, как вы знаете, находятся у нас три особо охраняемые природные территории, экологический ущерб, безусловно, значительный. Акватория вокруг прорыва аварийного - она существенно хуже в несколько раз, чем такая же экологическая обстановка в Южной бухте Севастополя, которая известна как проблемная с экологической точки зрения акватория", - рассказал замдиректора МГИ института РАН Антон Георга-Копулос.

Течением фекалии несет в другие бухты оккупированного города.

"В Балаклаву все это идет, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса - она страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10-20 раз по многим параметрам - фосфаты, аммоний - что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. Что такое аммоний - мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности", - рассказал он.

Ученые Севастополя говорят, что для того, чтобы природа оправилась от экокатастрофы, надо не одно десятилетие.

Отмечают, что прорыв трубы глубоководного выпуска КОС "Южные" произошел на глубине 36 метров. Из-за этого более 70% неочищенных стоков оказались на поверхности воды в прибрежной полосе.

 



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