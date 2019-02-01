Трамп ввел новые санкции против России в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, первый этап ограничений был введен в августе 2018 года.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с «делом Скрипалей», пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников, передает РБК.



Первый пакет ограничений в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп ввел в прошлом году. Этот документ предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химоружие.



Введенные в прошлом августе ограничения касались запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе тех, которые используются в авиационной отрасли.

Тогда в Госдепартаменте указывали, что, если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантии, что не использует химоружие, и не согласится на допуск международных экспертов, ее ждет второй раунд санкций.

Он включает снижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании летать в США и сокращение до минимума взаимной торговли.



