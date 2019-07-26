«Достижения» оккупантов: в Крыму выросла заболеваемость раком, гепатитом и сифилисом
|10:03 02.08.2019
|Крым
Согласно данным Крымстата в оккупированном Крыму за 2018 год значительно выросла заболеваемость сахарным диабетом и раком, а также сифилисом и вирусным гепатитом.
В Крыму по итогам 2018 года было зарегистрировано больных с диагнозом сахарный диабет - 4507 случаев, что на 18% больше, чем годом ранее, больных раком на 15% больше, передает Флот 2017.
На 3% «выросли» болезни системы кровообращения.
В 2018 году крымской медстатистикой зафиксировано 986 новых случаем заражением ВИЧ, - это на 10% больше, чем в 2017 году, а всего на оккупированном полуострове зарегистрировано 11,8 тыс. человек, инфицированных ВИЧ.
Крымские врачи отмечают скачок в 2 раза заболеваемости вирусным гепатитом: так в 2017 году было зарегистрировано 548 больных, а по итогам 2018 года – 1309.
Также зафиксирован рост заражения сифилисом.
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