Из-за водной блокады в Крыму в 30 раз уменьшилась площадь орошаемых земель

09:22 02.08.2019   Крым

После того, как Украина перекрыла водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, на полуострове стали орошать всего 15 тысяч гектаров земли.

До водной блокады орошалось 450 тысяч гектаров, сообщил "министр" сельского хозяйства аннексированного Крыма Андрей Рюмшин. При этом "власти" Крыма продолжают заявлять, что днепровская вода полуострову не нужна, передают Примечания.

В июне Владимир Константинов заявлял, что Крым большне не нуждается в поставках днепровской воды, по словам Константинова, ее безопасность вызывает сомнения.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Она использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из Днепра поступает на Крымский полуостров, в 2014 году после референдума.

На сегодняшний день нехватка воды — одна из острых проблем крымского полуострова.

Высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия («Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром»). В частности, нехватка воды спровоцировала экологическую катастрофу в Армянске: за четыре года (с момента перекрытия Северо-Крымского канала) кислотное озеро обмелело на 30 млн кубов воды и в конце засушливого лета 2018 года начало парить кислотой.

Проблема засоления подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала отмечается в Красноперекопском, Нижнегорском, Советской районах Крыма, из артезианских скважин пропадает вода, а из-за отсутствия пресной воды начинается засоление почвы.



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