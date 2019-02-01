Договір про ракети середньої та малої дальності між Росією та США припинить дію 2 серпня
|10:24 02.08.2019
|Россия
Дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією збігає 2 серпня після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни".
Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або Новий START) про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.
Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї вийти.
США та НАТО неодноразово звинувачували Росію в порушенні умов ракетного договору та розробці ядерної зброї, зокрема ракети 9M729 або SSC-8, яка, за даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.
Москва це звинувачення відкидає і своєю чергою звинувачує Вашингтон у порушенні домовленостей.
Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас, коментуючи питання 1 серпня, поклав відповідальність за неподовження угоди на Кремль.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг порадив членам НАТО готуватися “до смерті” ДРСМД.
Ще на цю тему:
США змінили главу делегації на "ракетних" переговорах з РФ
США і Росія проведуть переговори в Гельсінкі
Украина останется темой переговоров Трампа и Путина – Волкер
США решили закрыть бюро Службы иммиграции и гражданства в Москве
США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
США обвинили Россию в новом нарушении Договора о РСМД