Договір про ракети середньої та малої дальності між Росією та США припинить дію 2 серпня

10:24 02.08.2019   Россия

Дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією збігає 2 серпня після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни".

Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або Новий START) про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї вийти.

США та НАТО неодноразово звинувачували Росію в порушенні умов ракетного договору та розробці ядерної зброї, зокрема ракети 9M729 або SSC-8, яка, за даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.

Москва це звинувачення відкидає і своєю чергою звинувачує Вашингтон у порушенні домовленостей.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас, коментуючи питання 1 серпня, поклав відповідальність за неподовження угоди на Кремль.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг порадив членам НАТО готуватися “до смерті” ДРСМД.



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