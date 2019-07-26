Чотирьом кримським татарам, арештованим 10 червня, "суд" в окупованому Криму подовжив арешт до 5 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 1 серпня продовжив термін утримання під вартою фігурантам алуштинської справи “Хізб ут-Тахрір”, затриманим 10 червня”, - йдеться в повідомленні.

Руслан Месутов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров і Ленур Халілов залишаться під вартою до 5 листопада.

Зазначається, що адвокати та обвинувачені вважають неправомірним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося раніше, 10 червня в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах тимчасово окупованого Росією Криму відбулися масові незаконні обшуки помешкань і затримання кримських татар.

Унаслідок таких дій вісім кримських татар - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Ленур Халілов, Різа Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров та Ескендер Сулейманов - були затримані окупаційною владою у сфабрикованій справі “Хізб-ут-Тахрір”.

МЗС України закликало світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію у зв'язку з масовими незаконними обшуками помешкань і арештами кримських татар.